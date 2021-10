Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer übersehen

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Max-Stromeyer-Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Ein 42-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr von einem Parkplatz in die Durchgangsstraße ein und prallte gegen den Vespa-Fahrer, der von links kam. Beim Sturz zog sich der Mann Verletzungen an den Beinen und an der Schulter zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro.

