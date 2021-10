Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz)Vorfahrt missachtet

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag an der Einmündung Weißmühlenstraße in die Ludwigshafener Straße (B 31) ereignet. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Skoda Fabia auf der Weißmühlenstraße und wollte nach links auf die Ludwigshafener Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 49-jährigen Smart-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro

