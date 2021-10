Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kfz-Anhänger entwendet

Ahaus (ots)

Einen Anhänger gestohlen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus. Die Täter entwendeten das Fahrzeug der Marke Saris von einem Parkplatz an der Siemensstraße. Dort war es zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 15.20 Uhr, zu dem Diebstahl gekommen. Der silberfarbene Anhänger besitzt einen Aufbau als offener Kasten mit Abdeckung und trägt ein BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell