Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall auf der Adenauerallee

Bocholt (ots)

Ein leicht Verletzter und rund 25.000 Euro Sachschaden - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag. Ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt überquerte gegen 15:00 Uhr die Adenauerallee aus Richtung Brockhoffstraße kommend in Richtung Alfred-Mozer-Straße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 54-jährigen Bocholters, der die Adenauerallee in Richtung Innenstadt befahren hatte. Der 54-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

