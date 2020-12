Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Vereinsgebäude eingebrochen

Elektrisches Werkzeug haben Unbekannte in den vergangenen Tagen aus einem Vereinsgebäude in Borken-Gemen gestohlen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft: Um hineinzukommen, drückten sie ein Fenster auf. Im Inneren brachen sie die Türen mehrerer Räume auf. Zur Beute zählen eine Säbelsäge, ein Winkelschleifer und ein Akkuschrauber der Marke Würth, eine Kabeltrommel, ein Schweißkabel und ein Schweißgerät des Herstellers Wick. Abgespielt hat sich das Geschehen im Zeitraum zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 09.30 Uhr, auf einem Gelände an der Ahauser Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

