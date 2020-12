Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radlerin beim Abbiegen erfasst

BocholtBocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Eine 49-Jährige befuhr gegen 14.10 Uhr mit ihrem Wagen die Blücherstraße in Richtung Münsterstraße. Als die Bocholterin nach rechts in diese abbiegen wollte, stieß sie mit einer 30-jährigen Radlerin zusammen: Die Bocholterin war auf dem Radweg an der Blücherstraße in gleicher Richtung unterwegs und hatte geradeaus weiter fahren wollen. Als sie die Münsterstraße querte, kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

