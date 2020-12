Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Wohnungseinbruch an der Ölbachstraße

VredenVreden (ots)

Aufgebrochen haben Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in Vreden. Die Einbrecher hebelten ein Fenster an dem an der Ölbachstraße gelegenem Gebäude auf. Ob die Täter in das Gebäude gelangten, ist unklar. Das Ereignis fand in der Zeit von 14.30 bis 17.20 Uhr statt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter (02561) 9260.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die "dunkle Jahreszeit" Einbruchszeit ist. Viele Menschen sind am späten Nachmittag oder am frühen Abend nicht zu Hause, sei es aus beruflichen oder privaten Gründen. Die Täter nutzen auch kurze Abwesenheiten, vor allem aber die früh einbrechende Dunkelheit für ihre Taten aus.

Umso mehr gilt, dass aufmerksame Nachbarn besonders wichtig sind. Wenn Ihnen in ihrer Nachbarschaft/Ihrem Wohnviertel verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen - informieren Sie sofort über die Telefonnummer 110 die Polizei. Nur so können verdächtige Personen rechtzeitig überprüft und möglicherweise Taten verhindert werden. Beobachtungen, die erst mitgeteilt werden, nachdem es zu einem Einbruch gekommen ist, helfen zumeist nur noch wenig. Auch der Schutz der eigenen vier Wände ist weiterhin ein wichtiger Punkt zum Schutz vor den Einbrechern. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 oder -5507 vereinbart werden.

