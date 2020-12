Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch Alarm ausgelöst

BocholtBocholt (ots)

Gescheitert sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt: Ein Alarm löste aus, als sich die Täter gegen 02.00 Uhr an einem Fenster zu schaffen machten - die Unbekannten hatten versucht, mit Gewalt in das Gebäude einer Firma an der Straße "Im Fisserhook" im Mussumer Industriepark einzudringen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

