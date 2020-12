Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrzeugüberprüfung deckt einiges auf

Vreden (ots)

Angehalten haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen einen 38-Jährigen in Vreden auf der Straße An't Lindeken. Seit einigen Monaten war die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs fällig. Es war aber nur ein Verstoß von vielen. Zulassungsrechtlich war zu beanstanden, dass der Wagen auf eine bereits verstorbene Person angemeldet war. Seit dem vergangenen Jahr bestand kein Versicherungsschutz mehr für das Fahrzeug. Aus dem Fahrzeuginneren drang den Beamten Marihuanageruch in die Nase. Er habe keinerlei Betäubungsmittel dabei, gab der Vredener an. Ein Tütchen mit Marihuana, ein weiteres mit Amphetamin und eine Feinwaage fanden die Beamten aber dennoch in der Jacke des 38-Jährigen. Im Handschuhfach, im Kofferraum und im Fußraum lag weiteres Marihuana. In einem Schuhkarton, in einem Glas und einfach in kleinen Tütchen hatte der Vreden die Drogen verstaut. Ein Drogenvortest schlug bei dem Autofahrer auf den Cannabiswirkstoff THC und auf Amphetamin an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es folgte die Sicherstellung der Drogen sowie der Waage und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die im Fahrzeug aufgefundene Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) wurde zudem sichergestellt.

