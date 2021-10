Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Kirchenfenster beschädigt

Heek (ots)

Sachschaden angerichtet haben Unbekannte in den vergangenen Tagen an der St.-Ludgerus-Kirche in Heek. Mehrere Fenster weisen kleine Löcher auf, die mutmaßlich durch Schüsse aus einem Luftgewehr oder ähnlichem entstanden sind. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 10. Oktober, und Montag, 18. Oktober. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

