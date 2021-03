Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zur Einbruchsmeldung+++ Mehrere Graffiti im Stadtgebiet+++ Langfinger räumen Fahrzeuginnenräume leer+++Gartenhaus aufgebrochen+++Verkehrskontrollen in Wiesbaden

1. Nachtrag zur Einbruchsmeldung von Sonntag, den 28.03.2021, 10:29 Uhr, Wiesbaden, Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, Tatzeit: Samstag, 27.03.2021, 21:20 Uhr

(cav)Wie gestern bereits berichtet, kam es am Samstagabend zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Elsa-Brändström-Straße in Wiesbaden Biebrich. Nach der Tat konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, ein weiterer ist flüchtig. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen hatten Einsatzkräfte kurzzeitig Kontakt zu zwei Zeugen, welche mutmaßlich weitere Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Mehrere Objekte in Wiesbaden beschmiert, Wiesbaden Stadtgebiet, 27.03.2021 bis 29.03.2021

(cav)Im Bereich des Wiesbadener Stadtgebiets wurden über das Wochenende mehrere Objekte mittels Graffiti und Permanent-Marker beschmiert. In der Zeit von Samstag bis in den frühen Montagmorgen kam es zu mehreren Schmierereien im Wiesbadener Stadtgebiet, bei denen ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Unter anderem machten sich Unbekannte an einem Bauzaun am Hessischen Landtag zu schaffen und beschmierten diesen. Außerdem besprühten Täter eine Steinmauer in der Nibelungenstraße in Biebrich und den Wartturm auf einem Spielplatz in der Bierstadter Sonnenstraße. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Wiesbadener Polizei unter (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Langfinger bedienen sich im Fahrzeuginnenraum, Wiesbaden, Dotzheim, Spiekerooger Straße und Wilhelm-Leuschner-Straße, 26.03.2021, gegen 22:00 Uhr bis 28.03.2021, gegen 20:30 Uhr

(cav)In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend kam es zu zwei Einbrüchen in geparkte PKW, die in der Spiekerooger Straße und in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Wiesbaden Dotzheim abgestellt waren. Hierbei wurden sowohl Wertsachen als auch ein Autoradio aus den Fahrzeugen entwendet. Die Täter verschafften sich hierbei über verschiedene Wege Zugang zu den Fahrzeugen. Bei dem in der Spiekerooger Straße abgestellten Fahrzeug, einem Opel, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und daraufhin das Autoradio entwendet. Hierbei übersteigt der verursachte Schaden von mehreren Hundert Euro erheblich den Wert des entwendeten Radios. Das in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellte Auto, ein Mercedes, wurde nicht beschädigt, dennoch wurden Wertgegenstände von mehreren Tausend Euro aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Gartenhaus aufgebrochen,

Wiesbaden, Biebrich, Volkerstraße, Richard-Wagner-Anlage 26.03.2021, 18:30 Uhr bis 27.03.2021, 10:30 Uhr

(cav)Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag ein Gartenhaus in der Richard-Wagner-Anlage auf. Die Täter haben hierbei im Tatzeitraum die Tür einer Gartenhütte aufgehebelt und einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Welche der im Gartenhaus gelagerten Geräte durch die Täter entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 in Verbindung zu setzen.

5. Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, 28.03.2021 (cav)Im Verlauf des Sonntages wurden in Wiesbaden seitens der Polizei Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Raser und Poser durchgeführt. Während der Kontrollen wurden neben diversen gefertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen auch Platzverweise gegen Auto-Poser ausgesprochen. Außerdem haben die Beamten ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen und abschleppen lassen, da die vorgenommenen "Tuning-Maßnahmen" zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Das Auto muss jetzt durch einen Gutachter überprüft werden und der Verantwortliche muss sich nun wegen der Veränderungen an seinem Fahrzeug in einem Verfahren verantworten.

