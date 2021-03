Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau sexuell belästigt +++ Kirchenfenster bei Einbruch beschädigt +++ Uhr vom Handgelenk geklaut +++ Kellereinbrüche +++ 10.000 Euro Schaden bei Unfall +++ Blitzerreport

1. Frau sexuell belästigt - Täter in die Flucht geschlagen, Ort: Wiesbaden, Mitte, Adlerstraße, Zeit: Donnerstag, 25.03.2021, 23:30 Uhr

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rächte es sich in Wiesbaden für einen 19-jährigen Mann, eine junge Frau unsittlich berührt zu haben. Die 21-Jährige schlug und trat auf den Mann ein, der daraufhin die Flucht ergriff. Er wurde später durch die Polizei gefasst.

Die Frau gab an, den zwei Jahre jüngeren Mann gegen 23:30 Uhr auf dem Heimweg bemerkt zu haben. Er sei ihr gefolgt. Schließlich habe der Mann versucht sie in ein Gespräch zu verwickeln, worauf sie jedoch nicht einging. Plötzlich habe der Mann sie unsittlich berührt. Weitere Versuche sie anzufassen wehrte die Frau aber mit Schlägen und Tritten ab. Als schließlich noch ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und fand den Mann in der nahegelegenen Feldstraße. Er wurde nach kurzer Verfolgung von den Beamten festgenommen und muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

2. Fenster und Tür der St. Mauritiuskirche beschädigt, Ort: Wiesbaden, Nordost, Abeggstraße, Zeit: Mittwoch, 24.03.2021, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 25.03.2021, 08:00 Uhr

(cp)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag richteten Einbrecher in der St. Mauritius Kirche Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Beute machten sie dabei nicht.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr, brachen Unbekannte in die St. Mauritiuskirche in der Abeggstraße ein. Die Täter beschädigten dabei mehrere Fenster und Türen und gelangten schließlich in den Keller der Gemeinde. Hier brachen sie ebenfalls eine Tür auf und setzten den Keller schließlich noch unter Wasser. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Worauf es die Einbrecher abgesehen hatten ist unklar, dem ersten Anschein nach fehlte nichts. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter 0611 3452440 entgegen.

3. Taschendiebin erbeutet hochwertige Armbanduhr, Ort: Wiesbaden, Nordost, Nerotal, Zeit: Donnerstag, 25.03.2021, 13:20 Uhr

(cp)Eine ältere Dame wurde am Donnerstagmittag in Wiesbaden Opfer einer geschickten Taschendiebin. Diese stahl der Frau unbemerkt eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk.

Die Seniorin sah vor dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Nerotal" gerade nach ihrer Post, als sie plötzlich herzlich von einer jungen Frau umarmt wurde. Diese gab sich dann als Tochter einer Nachbarin aus, grüßte freundlich und ging davon. Die Seniorin bemerkte erst Minuten später, dass ihre Armbanduhr fehlte. Die Unbekannte hatte ihr die mehrere Tausend Euro teure Uhr unbemerkt vom Handgelenk gezogen. Die Täterin soll circa 25 Jahre alt, 160 cm groß und schlank sein. Sie trug dunkle Kleidung, ein dunkles Kopftuch und sprach mit einem ausländischen Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

4. Kellereinbrüche in Wiesbaden, Ort: a) Wiesbaden, Nordost, Kapellenstraße b) Wiesbaden, Kastel, Frankfurter Straße

Zeit: a) Mittwoch, 24.03.2021, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 25.03.2021, 11:00 Uhr b) Mittwoch, 24.03.2021, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 25.03.2021, 13:26 Uhr

(cp)Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag in zwei Keller in Nordost und in Kastel ein.

In einem Mehrfamilienhaus in der Kapellenstraße brachen die Unbekannten einen Kellerverschlag auf. Wie sie in das Haus gelangt waren ist unbekannt. Aus dem Abteil entwendeten sie diverse Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro und entkamen unbemerkt. Ebenso wie Einbrecher in der Frankfurter Straße in Kastel. Hier wurde ebenfalls ein Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Diebe einen Elektroroller im Wert von mehreren Hundert Euro. In beiden Fällen nimmt das 4. Polizeirevier Hinweise unter 0611 / 345-2440 entgegen.

5. Verletze und hoher Sachschaden bei Unfall, Ort: Wiesbaden, Biebrich, Straße der Republik / Diltheystraße Zeit: Donnerstag, 25.03.2021, 08:40 Uhr

(cp)Bei einem Verkehrsunfall in Biebrich wurde am Donnerstag eine 37-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem VW Polo auf der Diltheystraße in Richtung Bergmannstraße. Beim Überqueren der Straße der Republik übersah sie einen aus Richtung Äppelallee kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault Scenic. Dessen 42-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in die Fahrerseite des Polos. Die 37-jährige Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des Renaults und sein mit in dem Auto sitzender 6-jähriger Sohn blieben zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, der Renault musste abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

6. Blitzerreport,

(cp)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag - Wiesbaden, BAB 3, Wiesbadener Kreuz Mittwoch - Wiesbaden, BAB 66, Höhe Erbenheim Donnerstag - Wiesbaden, Klosterpfad Sonntag - Niederhausen, BAB 3

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

