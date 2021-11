Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Scheibe eingeschlagen und Fahrerkabine durchsucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Freitag (12.11.2021) oder Samstag (13.11.2021) die Seitenscheibe eines Mercedes Atego in der Kaiserslauterer Straße eingeschlagen und die Fahrerkabine durchsucht. Die Täter zerstörten zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr die Scheibe an der Fahrertür, entriegelten sie und durchsuchten die Kabine. Nach ersten Ermittlungen flüchteten die Täter ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

