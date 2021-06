Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme - Schwerer Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag, 04.06.2021 gegen 19:45 Uhr, ereignete sich auf der Ostwestfalenstraße zwischen Retzen und Lemgo-Lieme ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 27-jähriger Detmolder befuhr mit seinem Pkw und einem Anhänger die Ostwestfalenstraße aus Richtung Bad Salzuflen kommend in Richtung Lemgo. Kurz vor dem Liemer Kreisel kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab, überquerte die beiden Gegenfahrspuren und fuhr gegen einen dortigen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der ebenfalls eingesetzten Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Ein anderes Fahrzeug war nicht am Unfall beteiligt. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen werden musste. Die Ostwestfalenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 21:30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell