POL-LIP: Lage-Hörste. In Ferienhäuser eingebrochen.

Einbrecher verschafften sich zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag gewaltsam Zugang zu zwei Ferienhäusern an der Freibadstraße. Beide Häuser befinden sich in einem dortigen Waldgebiet. Die Täter brachen die Türen auf und suchten nach Diebesgut. Was den Einbrechern in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

