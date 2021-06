Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Erziehungsberechtigte werden gebeten sich zu melden.

Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bielefelder Straße, auf dem Fußgängerüberweg in Höhe der Emilienstraße, ein Verkehrsunfall. Gegen 7:45 Uhr fuhr die 26-jährige Fahrerin eines schwarzen Audis in Richtung Innenstadt. Als sie sich kurz vor dem Übergang befand, änderte ein kleiner Junge, der auf dem dortigen Gehweg ging, die Richtung und lief auf den Zebrastreifen. Dort erfasste der Audi den Jungen mit geringer Geschwindigkeit. Der Junge stürzte, stand jedoch unmittelbar wieder auf. Die 26-Jährige erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen. Dieser sagte es sei alles in Ordnung und verschwand in Richtung der Bachstraße. Die Personalien des Jungen konnten anschließend nicht ermittelt werden. Er ist etwa 1,2 m groß und hat dunkles, "wuscheliges" Haar. Bekleidet war er mit Shorts und einem rot-weiß-gestreiften T-Shirt. Zeugens des Unfalls sowie die Erziehungsberechtigten des Jungen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 05231/6090 in Verbindung zu setzen.

