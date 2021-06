Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Motorradfahrer prallt gegen Reh.

Lippe (ots)

Aufgrund eines Wildwechsels verunfallte am Dienstag ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Vlotho auf der Sternberger Straße. Gegen 11 Uhr war er in Richtung Dörentrup unterwegs und hatte gerade eine Kurve durchfahren, als ein Reh auf die Straße sprang. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte die Honda des 72-Jährigen mit dem Haarwild. Der Mann stürzte in den angrenzenden Straßengraben und verletzte sich dabei leicht. Die Honda rutschte über die Straße gegen eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell