Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Belästigung

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei 19 und 21 Jahre alte Frauen wurden am Samstagabend (13.11.2021) in einem Club in der Friedrichstraße sexuell belästigt, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die beiden Damen befanden sich gegen 23.55 Uhr gemeinsam in einer sogenannten Fotobox und fertigten eine Videoaufzeichnung von sich. Während der Aufnahme betraten mehrere Männer die Kabine, unter anderem auch der später Festgenommene. Dieser soll hierbei den Angaben der beiden Frauen zufolge seine Hose geöffnet, sein Geschlechtsteil gezeigt und die beiden Geschädigten unsittlich angesprochen haben. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin von Mitarbeitern des Clubs bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell