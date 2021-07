Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Borghorst (ots)

Am Mittwoch (30.06.) um 08.00 Uhr stellte eine Geschädigte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Neuer Markt in Steinfurt-Borghorst ab. Etwa 10 Minuten später verließ sie den Parkplatz mit ihrem Fahrzeug wieder, um ihr Auto gegen 09.00 Uhr noch einmal für etwa 10 Minuten auf dem Parkplatz abzustellen. Innerhalb dieser beiden 10-Minuten-Fenster ist der schwarze Mercedes AGM Kombi an der Stoßstange vorne links beschädigt worden. Der Schaden wird derzeit auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Steinfurt unter folgender Rufnummer: 02551/154115

