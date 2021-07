Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Unbekannte versuchen Autos zu stehlen

Lienen (ots)

In der Innenstadt von Lienen haben Unbekannte an zwei Örtlichkeiten versucht, Autos zu entwenden. Beide Diebstahl-Versuche ereigneten sich in der Zeit zwischen Mittwoch (30.06.21) und Donnerstag (01.07.21). An der Friedhofstraße hebelte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 19.00 Uhr am Mittwochabend und 08.30 Uhr am Donnerstagmorgen das Seitenfenster eines roten Peugeots auf und verschaffte sich so zu Zutritt zum Fahrzeuginnenraum. Anschließend wurde das Zündschloss beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 07.00 Uhr am Donnerstag öffnete ein Unbekannter am Kirchplatz das Türschloss eines grauen VWs und machte sich am Zündschloss zu schaffen. Auch in diesem Fall gibt es keine Täterhinweise. Die Polizei in Lengerich nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

