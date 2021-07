Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Westerkappeln (ots)

Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (01.07.21) gegen 13.15 Uhr auf der Heerstraße schwer verletzt worden. Der Mann aus Mettingen fuhr auf dem Radweg an der Heerstraße entgegen der Fahrtrichtung vom Kreisverkehr kommend in Richtung Alte Poststraße. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Westerkappeln wollte zur gleichen Zeit mit ihrem grünen Mini vom Einkaufszentrum Westerkappeln nach rechts in die Heerstraße in Richtung Kreisverkehr abbiegen. In diesem Augenblick kam der Pedelec-Fahrer von rechts. Der 63-Jährige kam zu Fall und musste anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 48-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden des Unfalls liegt schätzungsweise bei rund 500 Euro.

