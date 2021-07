Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (29.06.) bog gegen 20:10 Uhr ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit von der Neuenkirchener Straße nach links in die Hofzufahrt des Anwesens Nr. 14. An der Einfahrt kollidierte er mit einer Laterne. Im weiteren Verlauf durchbrach er das heruntergelassene Garagentor. In der Garage kam er an der Rückwand zum Stehen. Im Anschluss setzte der Pkw wieder zurück und flüchtete über die Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Tor und Mauerwerk der Garage. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem älteren schwarzen VW Passat mit Stufenheck. Dieser muss erhebliche Beschädigungen im Front und Seitenbereich aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 9384212 entgegen.

