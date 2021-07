Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Bäckerei, Wechselgeldkasse aufgebrochen

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (30.06.21), 21.20 Uhr, und Donnerstag (01.07.21), 5.05 Uhr, Zugang zu einer Bäckerei an der Bahnhofstraße in Hörstel verschafft. Wie die Täter in die Filiale der Firma Werning gelangten, ist unklar. Im Gebäude brachen sie mit Hilfe eines unbekannten Gegenstands eine Wechselgeldkasse auf und entwendeten den Inhalt, einen Eurobetrag im dreistelligen Bereich. Darüber hinaus durchsuchten sie der Spurenlage zufolge das Ladenlokal nach weiteren Wertgegenständen. Die Einbrecher verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher bittet die Polizei in Rheine um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05971/938-4215.

