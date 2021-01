Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Sturz mit dem Fahrrad in Golzheim - 61-jähriger Düsseldorfer stirbt im Krankenhaus - Ermittlungen dauern an

Unsere Meldung von Dienstag, 29. Dezember 2020:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4801115

Der 61-jährige schwer verletzte Radfahrer verstarb am Neujahrstag (Freitag, 1. Januar 2021) in einer Düsseldorfer Spezialklinik. Die Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallgeschehens dauern an.

