Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rezeptfälscher und Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (12.11.2021) gegen 16.30 Uhr einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einer Apotheke an der Königstraße versucht zu haben, mittels eines gefälschten Rezeptes ein verschreibungspflichtiges Medikament zu bekommen. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten weitere verschreibungspflichtige Medikamente, mehrere Hundert Gramm Marihuana, geringe Mengen Haschisch und Kokain sowie knapp 50 Ecstasy-Tabletten. Der kroatische Tatverdächtige wurde am Samstag (13.11.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

