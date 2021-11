Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi hat am Freitagnachmittag (12.11.2021) im Kreuzungsbereich Handwerkstraße / Breitwiesenstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 25 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr gegen 14.25 Uhr die Handwerkstraße in Richtung Breitwiesenstraße. Als er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit dem vom rechts kommenden schwarzen Audi. Der Audi-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte seinen Wagen stark und flüchtete in Richtung Straße Am Wallgraben. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Audi, mutmaßlich ein A6, dürfte an der linken Seite Beschädigungen aufweisen. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer 0049171189903400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell