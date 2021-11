Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (11.11.2021) die Wohnung eines 25 Jahre alten Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, im Zeitraum zwischen 22.07.2021 und 10.11.2021 mehrere Brände an der Claudiusstraße gelegt zu haben. Dabei soll der 25-Jährige unter anderem Papiermülltonnen, Papier und einen Pkw Smart angezündet haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 28.09.2021 unter https://t1p.de/zu44 ). Umfangreiche Ermittlungen des Branddezernates führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Ermittler beschlagnahmten bei der Durchsuchung Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Der Tatverdächtige, der keine Angaben zur Sache macht, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

