Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut Durchsuchung bei mutmaßlichem Pedelec-Dieb

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (11.11.2021) zum wiederholten Male die Wohnung eines 30 Jahre alten Mannes in Bad Cannstatt durchsucht. Bereits am 24.09.2021 geriet der Tatverdächtige ins Visier der Fahnder und durchsuchten seine Wohnung (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 29.09.2021). Nun soll er erneut Pedelecs und Fahrräder gestohlen haben, um diese weiter zu veräußern. Die Beamten beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, darunter ein Mountainbike, das nach bisherigen Ermittlungen am 12.06.2020 an der Mercedesstraße gestohlen worden war. Die Beweismittel müssen nun ausgewertet werden, die Ermittlungen dauern an. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

