Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Peugeot sind am Donnerstagabend (11.11.2021) eine 20 Jahre alte Frau schwer und ein zehn Jahre altes Kind leicht verletzt worden. Eine 64-Jährige war mit ihrem Peugeot gegen 17.25 Uhr in der Löwentorstraße Richtung Münster unterwegs und bog nach rechts in die Straße Hallschlag ab. Dabei stieß der Peugeot mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammen, die Richtung Remseck fuhr. Bei dem Unfall wurde die 20-jährige Mitfahrerin im Peugeot sowie der zehn Jahre alte Junge in der Stadtbahn verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die 20-Jährige in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

