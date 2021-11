Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (10.11.2021) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, aus einem Ladengeschäft am Mailänder Platz Waren gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 14.30 Uhr, wie der Tatverdächtige offenbar Kopfhörer im Wert von rund 150 Euro aus der Auslage nahm und die Warensicherung entfernte. Anschließend soll er das Diebesgut unter seiner Jacke versteckt und den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Beim Verlassen des Geschäfts sprach ihn der Detektiv an und bat ihn ins Büro. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Mann in der Folge fest. Der wohnsitzlose slowakische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (11.11.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

