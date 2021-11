Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Donnerstag (11.11.2021) in einem Gebäude an der Straße Allmandring ein Brand ausgebrochen. Eine 32 Jahre alte Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes bemerkte gegen 01.15 Uhr, bei ihrem Rundgang, Rauch im ersten Obergeschoss des Gebäudes und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einem Labor aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell