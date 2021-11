Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagnachmittag (11.11.2021) eine Stadtbahn und ein Pkw Ford zusammengestoßen sind. Ein 39-Jähriger war kurz nach 15.00 Uhr mit seinem Ford von Neugereut in Richtung Steinhaldenstraße unterwegs. Im Kreisverkehr Seeblickweg/Kormoranstraße stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U19 zusammen, die in Richtung Neugereut unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell