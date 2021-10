Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Linz am Rhein (ots)

Am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 09:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Ferienwohnung in einem Wohnhaus im Grünen Weg in Linz. Hierzu stiegen sie auf das Dach eines Wintergartens und von dort aus auf den zur Wohnung zugehörigen Balkon. Nach Aufhebeln der Balkontür gelangten sie ins Innere und durchwühlten das Mobiliar. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

