Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Am Heiligenhäuschen und Nordbahnstraße ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer befuhr die Nordbahnstraße. An der Kreuzung bog er nach links in die Straße am Heiligenhäuschen ab. Dabei nahm er dem von rechts kommenden Fahrerin eines Fiats die Vorfahrt. Er touchiert den Pkw mit seinem Körper oder seinem Fahrrad am linken Außenspiegel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit gern entgegen. |elz

