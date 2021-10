Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben sich Diebe Am Rangierbahnhof an zwei Pkw zu schaffen gemacht. Die Unbekannten sahen es auf die Katalysatoren der Wagen ab. Die zwei Pkw. Ein BMW und ein Mercedes, standen auf dem Firmengelände eines Fahrzeughändlers. Die unbekannten Täter haben sich durch den Zaun Zutritt zum Geländer verschafft. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 19:30 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

