POL-PPWP: Autofahrer bringt Radler zu Fall

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Bremerstraße einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Der 72-jährige Opel-Fahrer war hinter dem Fahrrad in Fahrtrichtung Kreisverkehr unterwegs und hielt zu dem vorausfahrenden Biker nicht genügend Sicherheitsabstand ein. Dadurch kam es zu einem Kontakt zwischen dem Pkw und dem Hinterreifen des Fahrrads.

Durch den Anstoß wurde der Radler sozusagen zur Seite geschubst und stürzte zu Boden. Der 70-jährige Mann zog sich eine Verletzung am Ellenbogen zu. Die Verständigung des Rettungswagens lehnte er jedoch ab. |cri

