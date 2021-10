Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Wohnmobil gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagmittag aus der Hegelstraße gemeldet worden. Hier wurde ein Wohnmobil, das am Fahrbahnrand in Richtung Fritz-Walter-Straße abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt. Zurück blieb ein Schaden an der linken Heckseite in Höhe der Heckscheibe.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Der Unfall muss zwischen Sonntagend, 22.30 Uhr, und Montagmittag, 12 Uhr, passiert sein.

Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher und sein Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. |cri

