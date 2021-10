Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Rengsdorf (ots)

Am Montag kam es im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:15 Uhr in Rengsdorf, Auf dem Born, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter haben sich vermutlich über den schwer einsehbaren, rückwärtigen Bereich des Anwesens mittels Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Tatobjekt verschafft und anschließend Teile des Anwesens allgemein durchsucht. Nach jetzigem Ermittlungsstand haben sich die Täter nur eine kurze Zeit im Tatobjekt aufgehalten. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört. Sie flüchteten mit einer Beute von 10 EUR Bargeld. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür liegt im unteren 4-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

