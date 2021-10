Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

St. Katharinen (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung Linzer Straße - Bahnhofstraße in St. Katharinen. Eine 58-Jährige Pkw-Fahrerin aus St. Katharinen hatte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Balgheim übersehen und es kam zur Kollision. Der 52-jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

