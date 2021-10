Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnung

Höxter - Lüchtringen (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, 14.10.2021, 09.30 h bis 16.10.2021 08.30 h drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in Höxter - Lüchtringen ein. Unbekannte Täter hebelten die Terassentür auf und nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um die Wohnung zu durchsuchen. Dabei wurden diverse Gegenstände entwendet. Über die genaue Höhe des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271-962-0. / Wo.

