POL-HX: Kontrolle der Polizei: Frau zu schnell und alkoholisiert

Warburg (ots)

Eine alkoholisierte Frau aus dem Landkreis Kassel war in Warburg mit einem Klein-Lkw zu schnell unterwegs. Die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Auf der L 837 bei Warburg-Welda führte die Polizei am Donnerstag, 14. Oktober, gegen 11:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch, bei der eine 44-jährige Frau mit einem 3,5-Tonner auffiel. Es kam der Verdacht auf, dass die Fahrerin nicht nur zu schnell unterwegs war, sondern auch Alkohol getrunken hatte. Eine geöffnete, halb gefüllte Sektflasche steckte bei der Kontrolle in einem Getränkehalter. Da ein vor Ort durchgeführter Test positiv verlief, wurde der Frau in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und stellten den Führerschein sicher. /ell

