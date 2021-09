Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eingangstür beschädigt

Hemer (ots)

In der Hemeraner Innenstadt wurde bereits am vergangen Wochenende die Eingangstür einer Gaststätte beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte die Glastür in der Nacht vom 04.09.2021 auf den 05.09.2021 mit einem unbekannten Gegenstand bearbeitete, so dass diese in Teilbereichen gesplittert war. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit in der Hauptstraße.

Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0. (Becks)

