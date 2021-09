Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Feuer in der Küche

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagabend meldeten Anrufer über den Notruf 112 der Kooperativen Regionalleitstelle West einen Küchenbrand in der Eutiner Straße in Bad Segeberg. Mit dem Einsatzstichwort "FEUER" wurde gegen 20:53 Uhr Zugalarm für die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg ausgelöst. Umgehend machte sich der Löschzug auf den Weg zur angegebenen Adresse.

Die Einsatzkräfte konnten nach ihrer Ankunft einen Küchenbrand im 1. Obergeschoss feststellen, dass alle Bewohner bereits vor Ankunft der Feuerwehr die Wohnung verlassen hatten und durch Notfallsanitäter des Rettungsdienstes betreut und vorsorglich in eine Klinik eingeliefert wurden.

Der erste Atemschutztrupp ging sofort mit einem C-Rohr in die betroffene Wohnung vor und konnte mit Hilfe der Wärmebildkamera den Brandherd schnell ausfindig machen. Am Herd- und Kochfeldbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Elektrobrand. Das Feuer wurde mittels CO2 -Löscher schnell bekämpft, anschließend wurde die Wohnung belüftet. Die Stromzufuhr hatte die Bewohnerin vorbildlich vor Verlassen des Hauses abgestellt.

Der Einsatz für die Feuerwehr Bad Segeberg war nach einer Stunde beendet.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Im Einsatz:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg: 5 Fahrzeuge mit 23 Einsatzkräften.

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH: 1 Rettungswagen

Polizei: 1 Streifenwagen

Kriminalpolizei

