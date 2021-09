Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Diebe klauen drei Fahrräder

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter drangen gestern, zwischen 18 und 23 Uhr, in eine Wohnung an der Friedrichstraße ein. Die Einbrecher machten keine Beute. Es entstand Sachschaden. Vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster verschafften sich Diebe zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Zutritt zu einer Garage an der Brauckmannstraße. Hieraus verschwanden drei Fahrräder. Bei der Beute handelt es sich um zwei Haibike S Durro Hard Nine 4.5 street, 4 cm Pedelecs, jeweils in anthrazit sowie ein schwarzes Cyclewolf Fahrrad. Wer kann Angaben zum Verbleib der Räder machen? Vandalen warfen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen das Fenster eines Gebäudes an der Kölner Straße, Ecke Kurze Straße ein. Hinweise auf einen Einbruch ergaben sich nicht. Auch die Tür zur Grundschule Gevelndorf wurde am Wochenende beschädigt. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen schlugen Täter die Glasscheibe der Tür ein. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

