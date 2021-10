Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Rohr (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (15.10.2021) gegen 19:30 Uhr in einem an der Schönbuchstraße gelegenen Einkaufsmarkt mehrere Pizzen gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Der Ladendieb nahm vier Packungen an sich, steckte sie in seinen Rucksack und wollte den Lebensmittelmarkt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als sich eine 53-jährige Angestellte ihm am Ausgang entgegenstellte, stieß er sie zur Seite und flüchtete die Egelhaafstraße entlang in Richtung Dürrlewang. Die Angestellte zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter ist 30-35 Jahre alt und 175-180 cm groß. Er war auffallend dünn und hatte einen kurzen Bart, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und führte einen dunkelbraunen Rucksack mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

