Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Parker gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Freitag (15.10.2021) einen an der Straße Am Kräherwald geparkten weißen Audi A3 beschädigt und ist anschließend davon gefahren. Der Unfall muss sich im Zeitraum von 14:40 bis 18:20 Uhr ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell