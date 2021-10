Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Jugendliche nach Diebstahl aus Fahrzeug festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.10.2021) zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zwei Smartphones aus einem an der Ditzinger Straße abgestellten unverschlossenen Pkw entwendet zu haben. Ein dritter Jugendlicher konnte zunächst mit dem Diebesgut unerkannt entkommen. Die Geschädigten bemerkten gegen 12:00 Uhr den Diebstahl, nahmen die Verfolgung auf und konnten den 17- und den 18-Jährigen zunächst festhalten und die Polizei verständigen. Die beiden Jugendlichen konnten in der Folge zwar nochmals flüchten, kurz danach jedoch durch die alarmierten Polizeibeamten in Tatortnähe festgenommen werden. Das entwendete Diebesgut wurde nach Hinweis einer der Täter unweit des Tatorts in einem Gebüsch aufgefunden werden. Die Jugendlichen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

