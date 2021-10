Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Unfallbeteiligter im Krankenhaus verstorben

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 51-Jähriger, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (13.10.2021) in Stuttgart-Hedelfingen, B10, Uferstraße, lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Freitag (15.10.2021) im Krankenhaus verstorben (siehe Pressemitteilung unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5045825 des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 14.10.2021).

