Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 12-Jähriger von Auto erfasst

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein zwölf Jahre altes Kind hat sich am Freitagmorgen (15.10.2021) in der Kappelbergstraße bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge war gegen 07.25 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Im Hag an der Kappelbergstraße unterwegs, als er zwischen zwei Autos auf die Straße rannte, wo ihn der Fiat erfasste, der in der Kappelbergstraße Richtung Fellbach fuhr. Der 28-jährige Autofahrer leistete erste Hilfe und brachte ihn zu seinen Eltern. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

