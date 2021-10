Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.10.2021) in Stuttgart einen 24 Jahre alten Mann auf Grund eines zuvor erlassenen Haftbefehls wegen des Verdachts des Mordes festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der am Sonntag (10.10.2021) ein 22-Jähriger tödlich verletzt worden ist (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 11.10.2021).

Umfangreiche Ermittlungen der SOKO Austria führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Der 24-jährige Deutsche wurde noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell